Українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу
Сьогодні, 22:22
Українська боксерка Кароліна Махно здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років, що проходить у Хорватії.
Про це пише ТСН.
Спортсменка виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.
У фіналі українка перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе.
Бронзовими призерками чемпіонату контененту стали Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг) та Олеся Крисюк (81 кг).
Завтра на турнірі завершальний день змагання. 23 березня у фіналах боксуватимуть чотири українські боксери — Андрій Юхимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Іван Сапун (86 кг) та Юрій Захарєєв.
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Про це пише ТСН.
Спортсменка виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.
У фіналі українка перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе.
Бронзовими призерками чемпіонату контененту стали Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг) та Олеся Крисюк (81 кг).
Завтра на турнірі завершальний день змагання. 23 березня у фіналах боксуватимуть чотири українські боксери — Андрій Юхимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Іван Сапун (86 кг) та Юрій Захарєєв.
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