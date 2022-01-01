Більше 500 танків: озвучили дані бойових втрат Росії





Про це свідчать дані



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 15300 осіб,

танків ‒ 509 од,

бойових броньованих машин ‒ 1556 од,

артилерійських систем – 252 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків – 99 од,

гелікоптерів – 123 од,

автомобільної техніки - 1000 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,

спеціальна техніка - 15.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали – понад 15 тисяч військових, більше пів тисячі танків, 99 літаків.Про це свідчать дані Генштабу Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 15300 осіб,танків ‒ 509 од,бойових броньованих машин ‒ 1556 од,артилерійських систем – 252 од,РСЗВ - 80 од,засоби ППО - 45 од,літаків – 99 од,гелікоптерів – 123 од,автомобільної техніки - 1000 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 70,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,спеціальна техніка - 15.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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