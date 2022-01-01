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Більше 500 танків: озвучили дані бойових втрат Росії

Більше 500 танків: озвучили дані бойових втрат Росії
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали – понад 15 тисяч військових, більше пів тисячі танків, 99 літаків.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15300 осіб,
танків ‒ 509 од,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
артилерійських систем – 252 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 99 од,
гелікоптерів – 123 од,
автомобільної техніки - 1000 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: бойові втрати, Росія, війна, Україна
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