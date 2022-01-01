«Скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома», – Погуляйко до білорусів щодо можливого вторгнення
Сьогодні, 20:35
Військові на Волині – у повній бойовій готовності до будь-якого сценарію щодо можливого вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.
Про це під час телемарафону заявив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
На питання ведучих щодо ситуації на Волині Юрій Погуляйко відповів, що загалом обстановка в області спокійна, хоч спокій волинян час від часу і порушує повітряна тривога.
Щодо загрози вторгнення з боку Білорусі він запевнив: зі сторони Волині всі напрямки заблоковані.
«Нікуди вони не пройдуть. Хочу їм також передати: скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома. Бо тут ми зустрінемо їх дуже достойно. Наші війська, наші прикордонники і всі люди готові їх зустріти, але краще нехай залишаються вдома», – сказав очільник обласної військової адміністрації.
Його колега, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль запевнив, що і очолювана ним область готова зустріти ворога і дати відсіч.
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Про це під час телемарафону заявив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
На питання ведучих щодо ситуації на Волині Юрій Погуляйко відповів, що загалом обстановка в області спокійна, хоч спокій волинян час від часу і порушує повітряна тривога.
Щодо загрози вторгнення з боку Білорусі він запевнив: зі сторони Волині всі напрямки заблоковані.
«Нікуди вони не пройдуть. Хочу їм також передати: скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома. Бо тут ми зустрінемо їх дуже достойно. Наші війська, наші прикордонники і всі люди готові їх зустріти, але краще нехай залишаються вдома», – сказав очільник обласної військової адміністрації.
Його колега, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль запевнив, що і очолювана ним область готова зустріти ворога і дати відсіч.
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