«Скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома», – Погуляйко до білорусів щодо можливого вторгнення

Військові на Волині – у повній бойовій готовності до будь-якого сценарію щодо можливого вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.Про це під час телемарафону заявив начальник Волинської обласної військової адміністраціїНа питання ведучих щодо ситуації на Волині Юрій Погуляйко відповів, що загалом обстановка в області спокійна, хоч спокій волинян час від часу і порушує повітряна тривога.Щодо загрози вторгнення з боку Білорусі він запевнив: зі сторони Волині всі напрямки заблоковані.«Нікуди вони не пройдуть. Хочу їм також передати: скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома. Бо тут ми зустрінемо їх дуже достойно. Наші війська, наші прикордонники і всі люди готові їх зустріти, але краще нехай залишаються вдома», – сказав очільник обласної військової адміністрації.Його колега, начальник Рівненської обласної військової адміністраціїзапевнив, що і очолювана ним область готова зустріти ворога і дати відсіч.