Є ймовірністсь наступу Білорусі, але бійці відмовляються нападати на Україну, – Генштаб





Про це інформують на



Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталамх населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам.



В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.



Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.



Військово-політичне керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу.



Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь у війні проти України на боці РФ. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти України.



Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупаційні війська 27-му добу продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури.Про це інформують на сторінці Генштабу.Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталамх населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам.В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.Військово-політичне керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу.Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь у війні проти України на боці РФ. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти України.Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються).

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