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Під нові санкції США потраплять більш ніж 300 російських депутатів

Під нові санкції США потраплять більш ніж 300 російських депутатів
У новий пакет санкцій США увійдуть більш ніж 300 депутатів верхньої та нижньої палат російського парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої данні, пише The Wall Street Journal.

Як очікується, нові санкції будуть оприлюднені вже 24 березня – на наступний день після візиту до Брюсселю президента США Джо Байдена.

Як повідомляється, санкції будуть оголошені у координації з Європейським Союзом і членами Групи семи промислово розвинених країн, повідомили американські чиновники.

Нагадаємо, останній раз США вводив санкції проти російських депутатів ще 11 березня. Однак тоді до санаційного списку увійшло лише 12 депутатів.

Натомість санаційний список ЄС включає 351 член Державної думи – всіх, хто голосував за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.

Нагадаємо, Федеральні збори Росії складаються з Державної Думи на 450 місць і 170-місної верхньої палати — Ради Федерації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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