З початку повномасштабної війни Росія вбила 121 дитину в Україні





Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



"Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.



Найбільше постраждало дітей у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 121 дитина, поранені 167 дітей.Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора."Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.Найбільше постраждало дітей у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

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