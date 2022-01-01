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З початку повномасштабної війни Росія вбила 121 дитину в Україні

З початку повномасштабної війни Росія вбила 121 дитину в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 121 дитина, поранені 167 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

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Теги: війна, діти
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