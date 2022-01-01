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Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 23 березня

Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 23 березня
У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 23 березня.

Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.

Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:

‒ особового складу - близько 15600 осіб,
‒ танків ‒ 517 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
‒ артилерійських систем – 267 од,
‒ РСЗВ ‒ 80 од,
‒ засоби ППО ‒ 47 од,
‒ літаків / aircraft – 101 од,
‒ гелікоптерів / helicopters – 124 од,
‒ автомобільної техніки / vehicles ‒ 1008 од,
‒ кораблі /катери ‒ 4 од,
‒ цистерн з ПММ ‒ 70,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42.
‒ спеціальна техніка ‒ 15.

Наголошують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: втрати, війна
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