Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 23 березня
Сьогодні, 10:18
У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 23 березня.
Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.
Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 15600 осіб,
‒ танків ‒ 517 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
‒ артилерійських систем – 267 од,
‒ РСЗВ ‒ 80 од,
‒ засоби ППО ‒ 47 од,
‒ літаків / aircraft – 101 од,
‒ гелікоптерів / helicopters – 124 од,
‒ автомобільної техніки / vehicles ‒ 1008 од,
‒ кораблі /катери ‒ 4 од,
‒ цистерн з ПММ ‒ 70,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42.
‒ спеціальна техніка ‒ 15.
Наголошують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.
Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 15600 осіб,
‒ танків ‒ 517 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
‒ артилерійських систем – 267 од,
‒ РСЗВ ‒ 80 од,
‒ засоби ППО ‒ 47 од,
‒ літаків / aircraft – 101 од,
‒ гелікоптерів / helicopters – 124 од,
‒ автомобільної техніки / vehicles ‒ 1008 од,
‒ кораблі /катери ‒ 4 од,
‒ цистерн з ПММ ‒ 70,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42.
‒ спеціальна техніка ‒ 15.
Наголошують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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