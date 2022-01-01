Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 23 березня





Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.



Тож, загальні втрати Росії орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 15600 осіб,

‒ танків ‒ 517 од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 1578 од,

‒ артилерійських систем – 267 од,

‒ РСЗВ ‒ 80 од,

‒ засоби ППО ‒ 47 од,

‒ літаків / aircraft – 101 од,

‒ гелікоптерів / helicopters – 124 од,

‒ автомобільної техніки / vehicles ‒ 1008 од,

‒ кораблі /катери ‒ 4 од,

‒ цистерн з ПММ ‒ 70,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42.

‒ спеціальна техніка ‒ 15.



Наголошують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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