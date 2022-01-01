«Намертво зникли»: з інформаційного простору РФ поділися ключові силовики, голови спецслужб та економісти
Сьогодні, 12:14
Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова.
Про це повідомив радник президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграмі.
"Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - йдеться в повідомленні.
Подоляк зауважує, що залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане.
"Пєсков, який періодично щиро вірить, що все «за планом спецоперації» і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії «після». Цікава тиша", - зазначив Михайло Подоляк.
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Про це повідомив радник президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграмі.
"Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - йдеться в повідомленні.
Подоляк зауважує, що залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане.
"Пєсков, який періодично щиро вірить, що все «за планом спецоперації» і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії «після». Цікава тиша", - зазначив Михайло Подоляк.
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