Українські захисники знищили ще одну колону забезпечення окупантів
Сьогодні, 13:30
У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.
Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили в Телеграмі.
"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в повідомленні.
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Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили в Телеграмі.
"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в повідомленні.
Увага! Відео 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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