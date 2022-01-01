Українські захисники знищили ще одну колону забезпечення окупантів





Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили в Телеграмі.



"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили в Телеграмі."Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в повідомленні.

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