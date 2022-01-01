На Рівненщину завітав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. ВІДЕО

На Рівненщину завітав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. ВІДЕО
Сьогодні, 23 березня, на Рівненщину завітав Святослав Вакарчук.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Разом відвідали і підтримали пацієнтів й працівників одного з медичних закладів області. Також побували в рівненських рятувальників. Поспілкувалися й з представниками Нацполіції. Були в центрі для переселенців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Святослав вступив до лав Збройних Сил України, де отримав завдання – їздити країною з концертами, надихати людей.

Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою.

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівне, Вакарчук
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