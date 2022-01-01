На Рівненщину завітав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. ВІДЕО
Сьогодні, 18:53
Сьогодні, 23 березня, на Рівненщину завітав Святослав Вакарчук.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Разом відвідали і підтримали пацієнтів й працівників одного з медичних закладів області. Також побували в рівненських рятувальників. Поспілкувалися й з представниками Нацполіції. Були в центрі для переселенців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Святослав вступив до лав Збройних Сил України, де отримав завдання – їздити країною з концертами, надихати людей.
Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Разом відвідали і підтримали пацієнтів й працівників одного з медичних закладів області. Також побували в рівненських рятувальників. Поспілкувалися й з представниками Нацполіції. Були в центрі для переселенців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Святослав вступив до лав Збройних Сил України, де отримав завдання – їздити країною з концертами, надихати людей.
Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою.
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