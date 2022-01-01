На Рівненщину завітав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. ВІДЕО

Сьогодні, 23 березня, на Рівненщину завітавПро це повідомив голова Рівненської ОВА"Разом відвідали і підтримали пацієнтів й працівників одного з медичних закладів області. Також побували в рівненських рятувальників. Поспілкувалися й з представниками Нацполіції. Були в центрі для переселенців", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що Святослав вступив до лав Збройних Сил України, де отримав завдання – їздити країною з концертами, надихати людей.Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою.