Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку

Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку
Завтра, 24 березня, у Луцьку хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура вночі 2--° тепла, вдень 11-12° тепла.

Народний прогноз погоди: 24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського. Як відомо, березень - це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим". У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.

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Теги: погода, Луцьк
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