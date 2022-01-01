Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Завтра, 24 березня, у Луцьку хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 2--° тепла, вдень 11-12° тепла.
Народний прогноз погоди: 24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського. Як відомо, березень - це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим". У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 2--° тепла, вдень 11-12° тепла.
Народний прогноз погоди: 24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського. Як відомо, березень - це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим". У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.
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