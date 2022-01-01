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У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка
У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Про це інформує The Insider.

Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.

З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".

Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії. Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

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Теги: журналістка, Росія, Київ, обстріли
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