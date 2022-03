У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The InsiderПро це інформує The Insider. Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії. Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.