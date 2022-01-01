У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка
Сьогодні, 21:35
У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.
Про це інформує The Insider.
Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.
З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.
До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".
Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії. Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.
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Про це інформує The Insider.
Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.
З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.
До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".
Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії. Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.
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