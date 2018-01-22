Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Середа, 23 березня

Двадцять восьмий день наші хлопці та дівчата боронять рідну землю від цинічного російського війська. Коли в країні йде війна, просто нереально не читати, не дивитися негативні й тривожні новини. Очевидно, що нам, українцям, усе, що відбувається, болить, бо ми любимо свою країну. Але ми підтримаємо її, якщо будемо спокійними, сильними, єдиними та позитивно налаштованими.не перестає шукати, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці, аби ви не переставали бачити прекрасне навіть у такий складний час.Розпочинаємо підбірку з доброї статистики. Загальні втрати Росії орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 15600 осіб,‒ танків ‒ 517 од,‒ бойових броньованих машин ‒ 1578 од,‒ артилерійських систем – 267 од,‒ РСЗВ ‒ 80 од,‒ засоби ППО ‒ 47 од,‒ літаків / aircraft – 101 од,‒ гелікоптерів / helicopters – 124 од,‒ автомобільної техніки / vehicles ‒ 1008 од,‒ кораблі /катери ‒ 4 од,‒ цистерн з ПММ ‒ 70,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42.‒ спеціальна техніка ‒ 15.У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні. Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Окупанти визнають, що у нас навіть одяг якісніший.Надто мила новинка. Державна прикордонна служба України зробила відео про те, як зростають майбутні чотирилапі охоронці державного кордону.Саме з цих маленьких клубочків виростають справжні захисники державних рубежів, які допомагають прикордонникам не лише виявляти контрабанду та затримувати порушників, а й боронити нашу державу.На Волині під час повітряної тривоги на світ з'явилася українка. Дитина у сім'ї, до речі, вже п'ята."Зараз її татусь боронить в Збройних Силах України нашу Батьківщину, стоїть на передовій у Києві! Нехай береже його Бог, адже на його повернення додому чекають вже п'ять прекрасних діток", – зазначила працівниця лікарні.Сьогодні, 23 березня, на Рівненщину завітав. Раніше він вступив до лав Збройних Сил України, де отримав завдання – їздити країною з концертами, надихати людей.Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою.Рада Європейського Союзу ухвалила рішення подвоїти фінансування для України в рамках Європейського фонду миру на тлі російської агресії.Узгоджені заходи допомоги фінансуватимуть як надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки летального озброєння в оборонних цілях.Ось така була підбірка на сьогодні. Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.