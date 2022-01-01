24 березня на Волині: гортаючи календар

24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 березня, віряни вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а у світі відзначають День боротьби з туберкульозом.

Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка Людмила Яворська, а також директор ТзОВ «Ізолфа-Сервіс» Олександр Кирильчук.

Вітаємо їх зі святом, зичимо великого здоров’я, достатку й любові.

У середу, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

За народними прикметами сьогодні, 24 березня, не не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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