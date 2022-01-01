У волинському університеті виготовляють мазі для ЗСУ. ФОТО

Колектив факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляє мазі для потреб Збройних сил України.Про це йдеться на сайті університету.Усе почалося з того, що до викладачів звернулися волонтери з проханням про допомогу зі збору коштів на закупівлю медичних протигрибкових препаратів. Наші співробітники одразу зметикували – можна ж і самим виготовляти, наприклад, мазі.І закрутилися етапи виробництва. Сировину зносять усі охочі викладачі, студенти та лучани. Хімічні ж реагенти, ефірні олії купують самі. Коли про ініціативу дізналося широке коло, то компоненти почали надсилати навіть зі Львова й Хмельницького."Процес у нас налагоджено чітко до автоматизму, – розповідає завідувач кафедри органічної хімії та фармації Наталія Сливка. – Виготовляємо препарати тільки зі стандартизованих компонентів. Сировину використовуємо і хімічну, і органічну. Працюємо так, що й часу нема порахувати обсяги виробництва, бо ж щодня відправляємо нашим захисникам".В асортименті аж 15 видів продукції з прополісу, воску, календули, каланхое, обліпихи, які виконують протизапальну, дезінфекційну, знеболювальну, протиопікову функції тощо.Виготовлені мазі, олії, настоянки, пасти їдуть не лише у військові формування Волині, а й на порятунок життя нашим батальйонам, що боронять Київ, Маріуполь, Житомирщину. Для цієї мети налагоджено надійні зв’язки з відповідальними особами військових частин і капеланами.