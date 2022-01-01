«Чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, G7», – Зеленський перед важливими самітами

Володимир Зеленський у черговому відео звернувся до українців, всіх народів світу та росіян."Минув місяць спротиву українського народу, української держави безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашому захисту від бажання нас знищити, стерти з лиця землі. Початковий задум російських віськ розвалився ще у перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються, не будуть боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, українців, нічого не знають про свободу та яка вона цінна", - сказав Володимир Зеленський.Президент зазначив, що російські військові не знають межі зла і розправляються з мирними жителями та нищать цивільну інфраструктуру.У зверненні до народів світу Зеленський сказав, що війна Росі – це не тільки війна проти України."Це значно ширше. Росія розпочала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії тільки початок. Росія намагається перемогти свободу усіх людей в Європі та світі. Намагається показати, що тільки груба та жорстока сила має значення. Намагається прказати, що люди не мають значення, як і усе те, що робить нас людьми. Саме тому ми повинні зупинити Росію, Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України", - йшлося у зверненні президента.Глава держави попросив усіх людей виступити проти війни та показувати свою позицію, щоб підтримати Україну та свободуТакож президент звернувся російською до громадян РФОкремо Володимир Зеленський звернувся до росіян.«Я впевнений, що серед вас є ті, кому політика вашої держави противна, кого вже тоншить від того, що ви бачите по телебаченню, від того, як вам брешуть пропагандисти, які оплачуються з ваших податків. Брешуть про війну, яка оплачується з ваших податків і робить біднішою Росію щодня. Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими, ізолювати вас від світу, зоб вас було легше контролювати і простіше відправляти на війну. Україна ніколи не загрожувала безпеці РФ. Навть зараз ми робимо все для того, щоб повернути мир на свою землю для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. Коли в нас це вийде ви будете впевнені як мінімум в одному – ваших дійтей не відправлять помирати на нашу землю", - зазначив президент України та закликав росіян рятувати синів від війни, розказувати правду про війну та за можливості покинути Росію, щоб не сплачувати податки на війну.Також Володимир Зеленський подякував народам Америки і Європи за підтримку від себе та від імені всієї України.«24 березня в Брюсселі відбудуться відразу три важливі саміти для безпеки кожного з нас – Саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт Великої сімки. Впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують, але підтримати свободу повинні і політики. Підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси і це інтереси війни. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни, але загасити потрібно війну", - сказав Володимир Олександрович.Зеленський зауважив, що на трьох самітах буде представлена українська позиція: "Ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив"."Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода має бути озброєною. Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб, ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю, ми так і не отримали танки, проти корабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста просто тому, що окупантів дуже багато, тому що Росія десятиліттями готувалася до цієї ганебної війни. Ми просили закрити наше небо і щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень, щоб альянс заявив, що буде допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу землю від загарбників і відновити мир в Україні", - сказав Зеленський.Також він сказав, що потрібно, щоб всі повинні не дати Росії зламати когось. В НАТО, ЄС чи у Великій сімці. Зламати і перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня.