Anonymous зламали сайт Центробанку Росії





Про це хакери заявили на сторінці у Twitter.



За словами хакерів, протягом 48 годин в мережі оприлюднять більше, ніж 35 тисяч файлів Центробанку Росії.



Файли міститимуть і секретні угоди.



JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени міжнародної хакерської групи Anonymous зламали базу даних Центробанку Росії.Про це хакери заявили на сторінці у Twitter.За словами хакерів, протягом 48 годин в мережі оприлюднять більше, ніж 35 тисяч файлів Центробанку Росії.Файли міститимуть і секретні угоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію