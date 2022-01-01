Anonymous зламали сайт Центробанку Росії
Сьогодні, 01:47
Члени міжнародної хакерської групи Anonymous зламали базу даних Центробанку Росії.
Про це хакери заявили на сторінці у Twitter.
За словами хакерів, протягом 48 годин в мережі оприлюднять більше, ніж 35 тисяч файлів Центробанку Росії.
Файли міститимуть і секретні угоди.
Про це хакери заявили на сторінці у Twitter.
За словами хакерів, протягом 48 годин в мережі оприлюднять більше, ніж 35 тисяч файлів Центробанку Росії.
Файли міститимуть і секретні угоди.
JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp— Anonymous TV
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