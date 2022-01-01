Anonymous зламали сайт Центробанку Росії

Anonymous зламали сайт Центробанку Росії
Члени міжнародної хакерської групи Anonymous зламали базу даних Центробанку Росії.

Про це хакери заявили на сторінці у Twitter.

За словами хакерів, протягом 48 годин в мережі оприлюднять більше, ніж 35 тисяч файлів Центробанку Росії.

Файли міститимуть і секретні угоди.

Теги: хакери, Анонімус, війна, росія, банк
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