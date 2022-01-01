Луцькі пенсіонери разом з біженцями шиють обереги для українських воїнів. ВІДЕО

Клуб людей похилого віку "Неспокійні серця" створює обереги для захисників України та навчає людей, які приїхали з інших областей країни, традиційним українським ремеслам.Про це Суспільному розповіла керівниця клубуЗараз у клубі - 60 пенсіонерів.Зі слів керівниці клубу, чимало учасників "Неспокійних сердець" прийняли у себе вдома переселенців. В її будинку, каже Марія Смізюк, живуть чотири родини."В кожній кімнаті по сім’ї. Спочатку трошки важко, а тепер ми і привикли так. Женічка моя з Харкова таку ідею дала: "ви вишиваєте, а навчіть мене, щоб вишити оберіг роду". Питань немає, покажу. Почала показувати, а потім вирішила, а чому б це не показати ще комусь", – розповіла пенсіонерка.Перше заняття організували у Палаці культури Луцька. На урок прийшла і Євгенія Дашко, яка живе в керівниці клубу "Неспокійні серця".Суспільному жінка розповіла, приїхала до Луцька з чоловіком і донькою із Харкова. Каже: жили на околиці міста, ховалися від обстрілів майже два тижні. Вибратися з Харкова вдалося потягом."Спілкування було пов’язане тільки з виживанням, ти сидиш і маленькі діти, всі йдуть, не прощаючись з цих підвалів, все менше, менше людей. Коли приїхали сюди, то нас дуже щиро прийняли, як своїх рідних. Я відчула ніби до бабусі приїхала", – каже харків'янка.З 24 лютого учасники клубу волонтерили в різних організаціях, в’язали сітки, готували їжу. Нині взялися за обереги."Вишивка в нас і стрічками є, бісером. Вишивка гладдю, в’язання. Це дійсно зараз важко під тими бомбардуваннями, а коли щось робиш, то не відчуваєшЦентр арттерапії у Палаці культури працює щодня з 12-ї, каже методистка закладу Лілія Бабчук. Розповідає: учасниці клубу "Неспокійні серця" збиратимуться тут щосереди.