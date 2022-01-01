Луцькі пенсіонери разом з біженцями шиють обереги для українських воїнів. ВІДЕО

Луцькі пенсіонери разом з біженцями шиють обереги для українських воїнів. ВІДЕО
Клуб людей похилого віку "Неспокійні серця" створює обереги для захисників України та навчає людей, які приїхали з інших областей країни, традиційним українським ремеслам.

Про це Суспільному розповіла керівниця клубу Марія Смізюк.

Зараз у клубі - 60 пенсіонерів.

Зі слів керівниці клубу, чимало учасників "Неспокійних сердець" прийняли у себе вдома переселенців. В її будинку, каже Марія Смізюк, живуть чотири родини.

"В кожній кімнаті по сім’ї. Спочатку трошки важко, а тепер ми і привикли так. Женічка моя з Харкова таку ідею дала: "ви вишиваєте, а навчіть мене, щоб вишити оберіг роду". Питань немає, покажу. Почала показувати, а потім вирішила, а чому б це не показати ще комусь", – розповіла пенсіонерка.

Перше заняття організували у Палаці культури Луцька. На урок прийшла і Євгенія Дашко, яка живе в керівниці клубу "Неспокійні серця".

Суспільному жінка розповіла, приїхала до Луцька з чоловіком і донькою із Харкова. Каже: жили на околиці міста, ховалися від обстрілів майже два тижні. Вибратися з Харкова вдалося потягом.

"Спілкування було пов’язане тільки з виживанням, ти сидиш і маленькі діти, всі йдуть, не прощаючись з цих підвалів, все менше, менше людей. Коли приїхали сюди, то нас дуже щиро прийняли, як своїх рідних. Я відчула ніби до бабусі приїхала", – каже харків'янка.

З 24 лютого учасники клубу волонтерили в різних організаціях, в’язали сітки, готували їжу. Нині взялися за обереги.

"Вишивка в нас і стрічками є, бісером. Вишивка гладдю, в’язання. Це дійсно зараз важко під тими бомбардуваннями, а коли щось робиш, то не відчуваєш

Центр арттерапії у Палаці культури працює щодня з 12-ї, каже методистка закладу Лілія Бабчук. Розповідає: учасниці клубу "Неспокійні серця" збиратимуться тут щосереди.


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Теги: війна, підтримка, Луцьк
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