За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Так, українські військовослужбовці знищили 7 літаків ворога та вертоліт.



Крім того, українські воїни збили один безпілотний літаючий апарат та дві крилаті ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби, 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.Так, українські військовослужбовці знищили 7 літаків ворога та вертоліт.Крім того, українські воїни збили один безпілотний літаючий апарат та дві крилаті ракети.

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