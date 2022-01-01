За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян

За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян
Протягом минулої доби, 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Так, українські військовослужбовці знищили 7 літаків ворога та вертоліт.

Крім того, українські воїни збили один безпілотний літаючий апарат та дві крилаті ракети.

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Теги: війна, втрати, росія, Україна, Повітряні сили України
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