За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян
Сьогодні, 02:21
Протягом минулої доби, 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Так, українські військовослужбовці знищили 7 літаків ворога та вертоліт.
Крім того, українські воїни збили один безпілотний літаючий апарат та дві крилаті ракети.
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Так, українські військовослужбовці знищили 7 літаків ворога та вертоліт.
Крім того, українські воїни збили один безпілотний літаючий апарат та дві крилаті ракети.
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