Коли Україна перейде на «літній» час і якою буде різниця з іншими країнами





Видання



У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня. В Україні о 3 годині ночі необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед. Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси. Щоб уникнути плутанини, розповіли, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.



За орієнтир взяли 8:00 ранку 27 березня в Україні:



Польща 7:00

Словаччина 7:00

Угорщина 7:00

Молдова 8:00

Чехія 7:00

Румунія 8:00

Естонія 8:00

Ірландія 6:00

Німеччина 7:00

Іспанія 7:00

Великобританія 6:00

США 2:00 (Вашингтон). США здійснили перехід на літній час 13 березня.

Норвегія 7:00

Японія 14:00. Японія не переходить на літній час.

Грузія 9:00. Грузія в 2022 році не переводитиме годинник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні в Україні відбудеться переведення годинника на літній час, це робитимуть в останні вихідні місяця.Видання НВ розповіло, як зміниться різниця у часі з іншими країнами.У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня. В Україні о 3 годині ночі необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед. Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси. Щоб уникнути плутанини, розповіли, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.За орієнтир взяли 8:00 ранку 27 березня в Україні:Польща 7:00Словаччина 7:00Угорщина 7:00Молдова 8:00Чехія 7:00Румунія 8:00Естонія 8:00Ірландія 6:00Німеччина 7:00Іспанія 7:00Великобританія 6:00США 2:00 (Вашингтон). США здійснили перехід на літній час 13 березня.Норвегія 7:00Японія 14:00. Японія не переходить на літній час.Грузія 9:00. Грузія в 2022 році не переводитиме годинник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію