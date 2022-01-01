Коли Україна перейде на «літній» час і якою буде різниця з іншими країнами

Коли Україна перейде на «літній» час і якою буде різниця з іншими країнами
У березні в Україні відбудеться переведення годинника на літній час, це робитимуть в останні вихідні місяця.

Видання НВ розповіло, як зміниться різниця у часі з іншими країнами.

У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня. В Україні о 3 годині ночі необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед. Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси. Щоб уникнути плутанини, розповіли, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.

За орієнтир взяли 8:00 ранку 27 березня в Україні:

Польща 7:00
Словаччина 7:00
Угорщина 7:00
Молдова 8:00
Чехія 7:00
Румунія 8:00
Естонія 8:00
Ірландія 6:00
Німеччина 7:00
Іспанія 7:00
Великобританія 6:00
США 2:00 (Вашингтон). США здійснили перехід на літній час 13 березня.
Норвегія 7:00
Японія 14:00. Японія не переходить на літній час.
Грузія 9:00. Грузія в 2022 році не переводитиме годинник.

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Теги: переведення годинника, варте уваги
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