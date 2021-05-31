Україні загрожує екологічне лихо через те, що Росія не забирає тіла своїх солдат

Україні загрожує екологічне лихо через те, що Росія не забирає тіла своїх солдат
В Україні назріває екологічна катастрофа через вбитих солдатів Росії. Їх тіла не забирають до Росії з поля бою, тож вони розкладаються в українських лісах і полях.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на слова в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолія Котляра.

За його словами, Росія досі не подбала про вивезення трупів загиблих солдатів.

"Вони не потрібні тій стороні, їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.

Він додав, що більшість військовослужбовців без документів, тож їх складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доправили.

В результаті тіла загиблих упаковують у пакети.

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Теги: трупи, екологічне лихо
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