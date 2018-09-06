Окупанти знову застосували фосфорну зброю на Луганщині, є загиблі

Окупанти знову застосували фосфорну зброю на Луганщині, є загиблі
У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару та бомбардували забороненими фосфорними бомбами Луганщину. Загинуло щонайменше чотири людини, із них двоє - діти. Шестеро поранені.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Було охоплено полум’ям 16 із них.

Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста.

"В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", - зазначив Гайдай.

Ці боєприпаси належать до зброї масового знищення адже створюють великі осередки пожеж, а люди отримують дуже серйозні опіки. Фосфорні бомби підриваються або на поверхні землі, або на визначеній висоті. Після чого від боєприпасу розлітається так званий білий фосфор, який підпалюється за плюсової температури.

Гайдай додав, що газопостачання наразі відсутнє в 27 населених пунктах Луганщини – у 22 повністю та у 5 частково. Загалом це близько 32 550 абонентів.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли фосфорними бомбами Попасну, що на Луганщині. Застосовували заборонену зброю й у Краматорську.


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Теги: Фосфорні бомби, Луганщина, війна
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