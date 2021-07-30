В окупованому Бердянську ЗСУ знищили російський корабель. ВІДЕО
Сьогодні, 08:54
У порту Бердянськ, що захоплений РФ, українські захисники знищили великий корабель російських загарбників.
Про це повідомили ВМС ЗС України у Фейсбуці.
"Доброго ранку ми з України!
В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів", - йдеться в дописі.
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Про це повідомили ВМС ЗС України у Фейсбуці.
"Доброго ранку ми з України!
В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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