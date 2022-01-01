У Генштабі повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 09:10
Станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 18 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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