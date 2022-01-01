У Генштабі повідомили про втрати окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 15800 осіб,

танків ‒ 530 од,

бойових броньованих машин ‒ 1597 од,

артилерійських систем – 280 од,

РСЗВ - 82 од,

засоби ППО - 47 од,

літаків – 108 од,

гелікоптерів – 124 од,

автомобільної техніки - 1033 од,

кораблі - 4 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.

Спеціальна техніка - 16.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 18 тисяч осіб.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 15800 осіб,танків ‒ 530 од,бойових броньованих машин ‒ 1597 од,артилерійських систем – 280 од,РСЗВ - 82 од,засоби ППО - 47 од,літаків – 108 од,гелікоптерів – 124 од,автомобільної техніки - 1033 од,кораблі - 4 од,цистерн з ПММ - 72,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.Спеціальна техніка - 16.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

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