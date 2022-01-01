У Генштабі повідомили про втрати окупантів

У Генштабі повідомили про втрати окупантів
Станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 18 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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