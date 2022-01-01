Російські окупанти вбили в Україні 128 дітей, – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україні загинуло 128 дітей. Ще 172 отримали поранення.Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.Зауважують, що найбільше постраждало населення Київської, Харківської, Донецької та Чернігівської областей."Станом на ранок 24 березня загинуло 128 дітей, більше 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях", – зазначили в повідомленні.Крім того, 13 березня у Бучі Київської області окупанти безжально розстріляли машину, в якій перебувала ціла сім'я – мати та двоє дітей чотирьох та дев'яти років загинули."До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими пораненнями в результаті обстрілів доставлено дев'ятьох дітей з Маріуполя та Сєверодонецька", – йдеться в заяві.В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не є остаточними, враховуючи відсутність можливості огляду завалів у місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.