У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами

Ніч на 24 березня у Луцькій громаді, на щастя, минула спокійно. Всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі. В обласному центрі курсує 116 одиниць громадського транспорту.Про це повідомив мер Луцькау черговому відеозверненні.Однак є й неприємні новини. За словами міського голови, чимало жителів громади не отримують заробітної плати."Звертається чимало працівників з приводу того, що не виплачується заробітна плата з посиланням на складну економічну ситуацію. Або виплачується заробітна плата продуктами. Тож звертаюсь до роботодавців: прошу вас, по можливості, виплатити цю зарплату. Я зараз не хочу називати ті підприємства, які так роблять, але з огляду на ту ситуацію, яка зараз є, там торгівля йде доволі непогано", - зауважив Ігор Поліщук.Він підкреслив, що згідно із наявною інформацією, роботодавці мають можливість виплатити хоча б частину заробітної плати. Мер міста закликав поставитись до цієї ситуації з розумінням.