У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами
Сьогодні, 10:48
Ніч на 24 березня у Луцькій громаді, на щастя, минула спокійно. Всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі. В обласному центрі курсує 116 одиниць громадського транспорту.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у черговому відеозверненні.
Однак є й неприємні новини. За словами міського голови, чимало жителів громади не отримують заробітної плати.
"Звертається чимало працівників з приводу того, що не виплачується заробітна плата з посиланням на складну економічну ситуацію. Або виплачується заробітна плата продуктами. Тож звертаюсь до роботодавців: прошу вас, по можливості, виплатити цю зарплату. Я зараз не хочу називати ті підприємства, які так роблять, але з огляду на ту ситуацію, яка зараз є, там торгівля йде доволі непогано", - зауважив Ігор Поліщук.
Він підкреслив, що згідно із наявною інформацією, роботодавці мають можливість виплатити хоча б частину заробітної плати. Мер міста закликав поставитись до цієї ситуації з розумінням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у черговому відеозверненні.
Однак є й неприємні новини. За словами міського голови, чимало жителів громади не отримують заробітної плати.
"Звертається чимало працівників з приводу того, що не виплачується заробітна плата з посиланням на складну економічну ситуацію. Або виплачується заробітна плата продуктами. Тож звертаюсь до роботодавців: прошу вас, по можливості, виплатити цю зарплату. Я зараз не хочу називати ті підприємства, які так роблять, але з огляду на ту ситуацію, яка зараз є, там торгівля йде доволі непогано", - зауважив Ігор Поліщук.
Він підкреслив, що згідно із наявною інформацією, роботодавці мають можливість виплатити хоча б частину заробітної плати. Мер міста закликав поставитись до цієї ситуації з розумінням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Запорізькій області троє дітей підірвалися на боєприпасі
Сьогодні, 11:17
У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами
Сьогодні, 10:48
На Волині за кілька днів згоріло понад 1000 га площі
Сьогодні, 10:12
Медіа