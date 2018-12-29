У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами

У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами
Ніч на 24 березня у Луцькій громаді, на щастя, минула спокійно. Всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі. В обласному центрі курсує 116 одиниць громадського транспорту.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у черговому відеозверненні.

Однак є й неприємні новини. За словами міського голови, чимало жителів громади не отримують заробітної плати.

"Звертається чимало працівників з приводу того, що не виплачується заробітна плата з посиланням на складну економічну ситуацію. Або виплачується заробітна плата продуктами. Тож звертаюсь до роботодавців: прошу вас, по можливості, виплатити цю зарплату. Я зараз не хочу називати ті підприємства, які так роблять, але з огляду на ту ситуацію, яка зараз є, там торгівля йде доволі непогано", - зауважив Ігор Поліщук.

Він підкреслив, що згідно із наявною інформацією, роботодавці мають можливість виплатити хоча б частину заробітної плати. Мер міста закликав поставитись до цієї ситуації з розумінням.



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Теги: Поліщук, зарплата, Луцька громада
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