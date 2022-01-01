Шлюбні вишиванки замість обмундирування: на Волині побралася пара військових

На Волині 22 березнятастворили нову сім’ю. Закохані планували весілля задовго до війни. Хотіли запросити гостей, влаштувати забаву, але біда внесла свої корективи. Здається, чергова історія кохання, однак, наречені - обоє військовослужбовці.Про це пише Центр надання адміністративних послуг у Шацьку."Війна змінила усіх людей, їхні життя, думки, погляди, мрії, війна внесла свої корективи. А надто – у їхні...Але вони, довго не думаючи, не відкладаючи на потім, змінивши військове обмундирування на шлюбні вишиванки, стали на весільний рушник та заприсяглися у вічному коханні одне одному", - йдеться у дописі.