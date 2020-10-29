Російські окупанти хочуть забезпечити собі багате життя, грабуючи Київ

Російські окупанти хочуть забезпечити собі багате життя, грабуючи Київ
Російські окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі «безбідне» життя.

Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

"Ці окупанти вважають, що доля «посміхнулася їм», адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми", - зауважують в СБУ.

Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила».

Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору.
Йому ніколи, бо попереду багато роботи: треба встигнути «заробити» на безбідне життя. «Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома».

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: «Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов».




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Теги: Київ, мародерство, СБУ
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