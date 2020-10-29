Російські окупанти хочуть забезпечити собі багате життя, грабуючи Київ
Сьогодні, 11:30
Російські окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі «безбідне» життя.
Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.
"Ці окупанти вважають, що доля «посміхнулася їм», адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми", - зауважують в СБУ.
Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила».
Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору.
Йому ніколи, бо попереду багато роботи: треба встигнути «заробити» на безбідне життя. «Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома».
Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: «Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов».
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Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.
"Ці окупанти вважають, що доля «посміхнулася їм», адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми", - зауважують в СБУ.
Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила».
Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору.
Йому ніколи, бо попереду багато роботи: треба встигнути «заробити» на безбідне життя. «Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома».
Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: «Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов».
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