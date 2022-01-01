У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»

У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»
Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції затримали 19-річного волинянина, який забезпечував функціонування телеграм-каналу, зокрема, виконуючи роль «закладчика».

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області.

Встановили, що правопорушник отримував «мастер кладами» наркотичні засоби й психотропні речовини, фасував їх та пакував. Правопорушник, відповідно до попередніх замовлень, збував заборонені речовини клієнтам методом залишення «закладок».

У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»


У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»


Під час проведення слідчо-оперативних заходів у наркоділка виявили та вилучили 8 закладок з психотропною речовиною «Альфа ПВП» вагою 8 г та мобільний телефон. Крім того, за місцем проживання чоловіка оперативники виявили та вилучили: 18 г психотропної речовини «Альфа ПВП», 3 пристрої для вживання заборонених речовин, ізострічки різних кольорів та 2 банківські картки.

У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»


Щомісячно зловмисник збував близько 300 «закладок» з наркотичними засобами й психотропними речовинами та отримував дохід в розмірі близько 30 000 грн. Вилучені заборонені речовини вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Луцьк, наркотики, закладка
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