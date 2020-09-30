Волинський народний хор записує патріотичні пісні





Про це інформує



Таким чином музиканти підіймають бойовий дух українців, — каже головний диригент хору Олександр Стадник. Розповідає: дві пісні "Чуєш мій друже" та "Чорними хмарами врита руїна" уже готові, нині працюють над новим музичним твором.



Артистка хору Наталія Бондарчук каже, що сидячи вдома, багато часу приділяла читанню новин. "Було багато негативу, а коли вийшла на роботу стало легше. Негативних новини — менше, пісня допомагає підтримувати бойовий дух", — каже дівчина.



Юрій Литвинюк у перші дні війни пішов до військкомату. Там артиста Волинського хору записали в резерв. Чоловік долучився до створення патріотичної пісні. Нині він разом з хором репетирує нову пісню "Вперед соколи" на слова Івана Багряного.







Виступи, які Волинський хор готував на 28 лютого та 3 березня — скасували. Наступний концерт обов'язково буде після перемоги, — говорить керівник хору Олександр Стадник.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський народний хор під час воєнного стану в Україні працює. Колектив записує патріотичні пісні та викладає їх у соціальні мережі.Про це інформує "Суспільне" Таким чином музиканти підіймають бойовий дух українців, — каже головний диригент хору. Розповідає: дві пісні "Чуєш мій друже" та "Чорними хмарами врита руїна" уже готові, нині працюють над новим музичним твором.Артистка хорукаже, що сидячи вдома, багато часу приділяла читанню новин. "Було багато негативу, а коли вийшла на роботу стало легше. Негативних новини — менше, пісня допомагає підтримувати бойовий дух", — каже дівчина.у перші дні війни пішов до військкомату. Там артиста Волинського хору записали в резерв. Чоловік долучився до створення патріотичної пісні. Нині він разом з хором репетирує нову пісню "Вперед соколи" на слова Івана Багряного.Виступи, які Волинський хор готував на 28 лютого та 3 березня — скасували. Наступний концерт обов'язково буде після перемоги, — говорить керівник хору Олександр Стадник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію