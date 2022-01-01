У Запорізькій області троє дітей підірвалися на боєприпасі







Про це інформує





"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.



Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.



Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.



“І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети”, - наголосили у відомстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області троє підлітків знайшли боєприпас і гралися з ним, доки він не здетонував. Їх госпіталізували до лікарні.Про це інформує УНН з посиланням на пресцентр Запорізької ОДА."У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.“І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети”, - наголосили у відомстві.

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