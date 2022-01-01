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«Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», – Зеленський

«Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ.

Про це йдеться у виступі президента на саміті НАТО 24 березня.

"Місяць героїчного опору, місяць чорних страждань, місяць безкарного руйнування мирної держави. Усе це у всього світу на очах. За десятки років Росія накопичила чималі військові ресурси. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя. Але Україна тримається мужньо, на жаль, ціною тисяч життів, ціною майже 10 мільйонів переселенців. Три з половиногю з них - вже на ваших територіях. На територіях країн НАТО. І я вдячний вам за підтримку", - сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей про запити про допомогу. Ще 24 лютого він звертався із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. Убезпечити наших людей від російських бомб і ракет.

Зеленський додатково наголосив, що просить НАТО надати Україні один відсоток літаків Альянсу, а також системи залпового вогню, протикорабельну зброю, а також засоби протиповітряної оборони.

"Більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі. НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання у світі. Світ чекає. Україна чекає. Чекає реальних дій. Реальних гарантій безпеки. Від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. По-справжньому. Пропозиції – на столі. Наші потреби – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами", - сказав президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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