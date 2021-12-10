Як війна змінила плани на посівну на Волині
Сьогодні, 13:00
Цього року в області менше сіятимуть технічних культур, основна ставка – на ярі зернові.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Волинські аграрії активно включились у проведення весняно-польових робіт. Фермери та одноосібники також обробляють землі.
Погодні умови дозволяють інтенсивними темпами здійснювати посівну.
Станом на 24 березня в області вже посіяно 8 тисяч гектарів ярої пшениці, що становить 50% від запланованого. Також в пріоритеті ячмінь та овес. Найближчими днями в області розпочнеться посів цукрових буряків.
Крім того, для забезпечення посівної шукають незадіяні у виробництві с/г ділянки. Так, воєнний стан вносить свої корективи, але волинські аграрії налаштовані на максимальний результат.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Волинські аграрії активно включились у проведення весняно-польових робіт. Фермери та одноосібники також обробляють землі.
Погодні умови дозволяють інтенсивними темпами здійснювати посівну.
Станом на 24 березня в області вже посіяно 8 тисяч гектарів ярої пшениці, що становить 50% від запланованого. Також в пріоритеті ячмінь та овес. Найближчими днями в області розпочнеться посів цукрових буряків.
Крім того, для забезпечення посівної шукають незадіяні у виробництві с/г ділянки. Так, воєнний стан вносить свої корективи, але волинські аграрії налаштовані на максимальний результат.
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