Як війна змінила плани на посівну на Волині

Як війна змінила плани на посівну на Волині
Цього року в області менше сіятимуть технічних культур, основна ставка – на ярі зернові.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Волинські аграрії активно включились у проведення весняно-польових робіт. Фермери та одноосібники також обробляють землі.

Погодні умови дозволяють інтенсивними темпами здійснювати посівну.

Станом на 24 березня в області вже посіяно 8 тисяч гектарів ярої пшениці, що становить 50% від запланованого. Також в пріоритеті ячмінь та овес. Найближчими днями в області розпочнеться посів цукрових буряків.

Крім того, для забезпечення посівної шукають незадіяні у виробництві с/г ділянки. Так, воєнний стан вносить свої корективи, але волинські аграрії налаштовані на максимальний результат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, посівна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Як війна змінила плани на посівну на Волині
Сьогодні, 13:00
«Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», – Зеленський
Сьогодні, 12:49
У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»
Сьогодні, 12:12
Волинський народний хор записує патріотичні пісні
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
Волинські аграрії збільшують площі посіву та розпочали весняно-польові роботи. ВІДЕО Волинські аграрії збільшують площі посіву та розпочали весняно-польові роботи. ВІДЕО
14 березень, 21:35
«Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук «Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук
10 грудень, 2021, 13:20
Посівна на Волині: як несприятлива погода вплинула на врожай та його ціну. ВІДЕО Посівна на Волині: як несприятлива погода вплинула на врожай та його ціну. ВІДЕО
07 травень, 2021, 19:39
Посівна стартувала: скільки яких культур вирощуватимуть на Волині. ВІДЕО Посівна стартувала: скільки яких культур вирощуватимуть на Волині. ВІДЕО
02 квітень, 2021, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
Як війна змінила плани на посівну на Волині
Сьогодні, 13:00
 0
«Ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», – Зеленський
Сьогодні, 12:49
 0
У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»
Сьогодні, 12:12
 0
Волинський народний хор записує патріотичні пісні
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8