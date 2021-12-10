Як війна змінила плани на посівну на Волині

Цього року в області менше сіятимуть технічних культур, основна ставка – на ярі зернові.Про це повідомив голова Волинської ОВАВолинські аграрії активно включились у проведення весняно-польових робіт. Фермери та одноосібники також обробляють землі.Погодні умови дозволяють інтенсивними темпами здійснювати посівну.Станом на 24 березня в області вже посіяно 8 тисяч гектарів ярої пшениці, що становить 50% від запланованого. Також в пріоритеті ячмінь та овес. Найближчими днями в області розпочнеться посів цукрових буряків.Крім того, для забезпечення посівної шукають незадіяні у виробництві с/г ділянки. Так, воєнний стан вносить свої корективи, але волинські аграрії налаштовані на максимальний результат.