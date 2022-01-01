Через палія трави на Волині вигоріли 10 гектарів землі. ФОТО

Учора опівдні, 23 березня, надійшло анонімне повідомлення на лінію «102» про загоряння у с. Веснянка Луцького району. На місці подїї було задіяно дві групи ДСНС, які спільними зусиллями з поліцейським офіцером громади та небайдужими місцевими жителями змогли локалізувати та ліквідувати пожежу. Жертв та травмованих осіб не виявилось.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Поліцейські встановили, що спалювання сухої трави сталось при виконанні сільськогосподарських робіт, внаслідок чого відбулось загоряння сухостою породи сосна та трави на паях місцевих жителів. Загалом, пожежа пошкодила близько 10 га землі.Поліція встановила і особу палія - ним виявився місцевий житель, який спочатку намагався втекти, та був затриманий. Його було доставлено до Луцького районного управління поліції та передано слідчим.За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) КК України.Санкція покарання передбачає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.