У Волновасі спалили храм, який побудували на місці загибелі волинських бійців

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі, який будували і волиняни, спалили вночі, 24 березня. Настоятелем його є лучанин ігумен Макарій Дядюсь.

Про це повідомив священник на своїй сторінці у фейсбуці.

«Не страшно, відбудуємо. Цікавить тільки, чому в ніч палили? Щоб люди не бачили, хто це робив, чи ви все-таки вірите, що ми вернемось? Добре, що вірите! Ми теж! Ми скоро вернемося, дуже скоро… І ви, ті, що палили, зробили велику помилку. Якщо люди не бачать, то Бог все бачить. І все таємне стане явним. Так що прохання: залишайтеся у Волновасі. До скорої зустрічі», – йдеться у дописі отця Макарія.

Храм на честь Святого Миколая Чудотворця у Волновасі побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яка дислокувалася у Володимирі-Волинському.

Нагадаємо, що раніше храм обстріляли. Фото пошкодженої церкви опублікував після обстрілу отець Макарій на своїй сторінці у фейсбуці.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волноваха, храм, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волновасі спалили храм, який побудували на місці загибелі волинських бійців
Сьогодні, 14:23
На Волинському напрямку ворог змушений відмовитися від ведення наступальних дій, – Генштаб
Сьогодні, 13:42
Через палія трави на Волині вигоріли 10 гектарів землі. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Як війна змінила плани на посівну на Волині
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади
12 березень, 18:13
Волинська делегація побувала у Волновасі, щоб вшанувати загиблих на Сході військових Волинська делегація побувала у Волновасі, щоб вшанувати загиблих на Сході військових
24 травень, 2021, 15:50
Як на Донеччині відкрили храм, збудований волинянами Як на Донеччині відкрили храм, збудований волинянами
23 травень, 2018, 21:11
Зі сльозами на очах: на Донеччині волиняни вшанували пам'ять загиблих бійців. ФОТО Зі сльозами на очах: на Донеччині волиняни вшанували пам'ять загиблих бійців. ФОТО
21 травень, 2018, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волновасі спалили храм, який побудували на місці загибелі волинських бійців
Сьогодні, 14:23
 0
На Волинському напрямку ворог змушений відмовитися від ведення наступальних дій, – Генштаб
Сьогодні, 13:42
 0
Через палія трави на Волині вигоріли 10 гектарів землі. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
Як війна змінила плани на посівну на Волині
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8