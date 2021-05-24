У Волновасі спалили храм, який побудували на місці загибелі волинських бійців

Макарій Дядюсь.



Про це повідомив священник на своїй сторінці у



«Не страшно, відбудуємо. Цікавить тільки, чому в ніч палили? Щоб люди не бачили, хто це робив, чи ви все-таки вірите, що ми вернемось? Добре, що вірите! Ми теж! Ми скоро вернемося, дуже скоро… І ви, ті, що палили, зробили велику помилку. Якщо люди не бачать, то Бог все бачить. І все таємне стане явним. Так що прохання: залишайтеся у Волновасі. До скорої зустрічі», – йдеться у дописі отця Макарія.



Храм на честь Святого Миколая Чудотворця у Волновасі побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яка дислокувалася у Володимирі-Волинському.



Нагадаємо, що раніше









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі, який будували і волиняни, спалили вночі, 24 березня. Настоятелем його є лучанин ігуменПро це повідомив священник на своїй сторінці у фейсбуці «Не страшно, відбудуємо. Цікавить тільки, чому в ніч палили? Щоб люди не бачили, хто це робив, чи ви все-таки вірите, що ми вернемось? Добре, що вірите! Ми теж! Ми скоро вернемося, дуже скоро… І ви, ті, що палили, зробили велику помилку. Якщо люди не бачать, то Бог все бачить. І все таємне стане явним. Так що прохання: залишайтеся у Волновасі. До скорої зустрічі», – йдеться у дописі отця Макарія.Храм на честь Святого Миколая Чудотворця у Волновасі побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яка дислокувалася у Володимирі-Волинському.Нагадаємо, що раніше храм обстріляли . Фото пошкодженої церкви опублікував після обстрілу отець Макарій на своїй сторінці у фейсбуці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію