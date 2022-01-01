«Коли ми заїхали додому – я просто цілував стіни»: як про війну розповідають діти. ВІДЕО





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«О пів на п’яту ранку мені зателефонувала мама і сказала: Даша, прокидайся. Київ бомблять», – пригадує киянка Дарина Кульчицька.



Відразу ж узяла дітей та зі столиці виїхали у передмістя Києва – до сестри. Та зовсім не готові були до того, що там залишаться на два тижні.



«Ввечері пішов наступ, і ми опинилися в облозі», – каже жінка.



Ті дні, розповідає, були найважчі. 16 людей в одному будинку ховалися від дій ворожих окупантів, коли лунали вибухи та повз пролітали літаки й винищувачі.



«І дракони… А вночі в нас одного разу було обстрілювання. Ми усі чули якесь тррррррррр», – додає другокласник Кирило.



Він каже: тоді йшли до бункеру. Так дітлахи називають кімнату із товстезними стінами, в якій ховалися замість підвалу.



«Коли літаки літали, коли ми чули, що бомблять, ми просто лягали на дітей і молилися», – стверджує Дарина.



«А знаєте чому це жахливе місто? Бо там їжі мало, магазини не працюють, світла нема… В один із днів виключили газ – підірвали трубу», – ділиться спогадами Кирило.



Пані Дарина розповідає: їжі справді не вистачало, бо ж харчувалися лише тим, що привезли ще у перший день. Далі ж вирішили їсти лише двічі на день, аби зекономити запаси. Хліба в будинку не було, тож, пригадує Кирило, бабуся пекла самотужки.



«А знаєте що? Це божественність якась. Бабушка пече дуже смачний хліб. При цьому не кладе туди ні крапельки цукру», – ділиться Кирило. Та насолодитися ним вдосталь не міг.



«Нас там було 16 людей. І ми різали на 16 шматочків. По дному шматочку на день кожній людині видавали», – розповідає Дарина.



Майже без їжі і повністю без зв’язку, коли за кілометр бомблять. Такі реалії «русского міра». Більш як за тиждень знайшли місце, де ловив зв’язок. Тоді й дізналися про евакуацію мирних. Злякалися, що це маніпуляція окупантів, та згодом, з’ясувавши, що це правда, поїхали.



Їхали 35 кілометрів близько 6 годин. І боялися, що російські окупанти використають мирне населення як живий щит. Та, на щастя, обійшлося – до Києва повернулися.



«Коли ми приїхали, я такий був радий бачити мій дім, що я цілував стіни. Я просто цілував стіни! Це правда-правда», – ділиться хлопчик. І пригадує, як обурився, коли дізнався, що вдома – лише на день.



У Луцьку, розповідає, малеча вже вподобали зоопарк. У новому домі – в Боратинській громаді – добре, але все ж хочеться додому. І навіть до школи. Не так засумував за уроками, ділиться Кирило, як за найкращими друзями, і сподівається побачити їх ще до літніх канікул. А ще, каже, залюбки б пішов у кінотеатр у розважальному центрі неподалік дому, та його вже немає.



Мама зізнається, що дітям про війну намагалися не розповідати. Приїхали в гості – так пояснюють, чому зараз на Волині. Дарина каже: коли молодша донька, якій 4, ще всього не розуміє, то син все усвідомлює.



Попри те, що на Волині спокійно, досі лякаються кожного несподіваного звуку.



Чоловік і батько Дарини залишилися в Києві. Чи не найважче пояснити дітям, чому вони усі зараз не разом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В облозі у передмісті Києва, коли поряд лунають вибухи і літають винищувачі, а в будинку майже немає їжі. Два тижні в окупованому місті із дітьми провела киянка, якій нині вдалося знайти прихисток на Волині.Про це пише 12 канал «О пів на п’яту ранку мені зателефонувала мама і сказала: Даша, прокидайся. Київ бомблять», – пригадує киянкаВідразу ж узяла дітей та зі столиці виїхали у передмістя Києва – до сестри. Та зовсім не готові були до того, що там залишаться на два тижні.«Ввечері пішов наступ, і ми опинилися в облозі», – каже жінка.Ті дні, розповідає, були найважчі. 16 людей в одному будинку ховалися від дій ворожих окупантів, коли лунали вибухи та повз пролітали літаки й винищувачі.«І дракони… А вночі в нас одного разу було обстрілювання. Ми усі чули якесь тррррррррр», – додає другокласникВін каже: тоді йшли до бункеру. Так дітлахи називають кімнату із товстезними стінами, в якій ховалися замість підвалу.«Коли літаки літали, коли ми чули, що бомблять, ми просто лягали на дітей і молилися», – стверджує Дарина.«А знаєте чому це жахливе місто? Бо там їжі мало, магазини не працюють, світла нема… В один із днів виключили газ – підірвали трубу», – ділиться спогадами Кирило.Пані Дарина розповідає: їжі справді не вистачало, бо ж харчувалися лише тим, що привезли ще у перший день. Далі ж вирішили їсти лише двічі на день, аби зекономити запаси. Хліба в будинку не було, тож, пригадує Кирило, бабуся пекла самотужки.«А знаєте що? Це божественність якась. Бабушка пече дуже смачний хліб. При цьому не кладе туди ні крапельки цукру», – ділиться Кирило. Та насолодитися ним вдосталь не міг.«Нас там було 16 людей. І ми різали на 16 шматочків. По дному шматочку на день кожній людині видавали», – розповідає Дарина.Майже без їжі і повністю без зв’язку, коли за кілометр бомблять. Такі реалії «русского міра». Більш як за тиждень знайшли місце, де ловив зв’язок. Тоді й дізналися про евакуацію мирних. Злякалися, що це маніпуляція окупантів, та згодом, з’ясувавши, що це правда, поїхали.Їхали 35 кілометрів близько 6 годин. І боялися, що російські окупанти використають мирне населення як живий щит. Та, на щастя, обійшлося – до Києва повернулися.«Коли ми приїхали, я такий був радий бачити мій дім, що я цілував стіни. Я просто цілував стіни! Це правда-правда», – ділиться хлопчик. І пригадує, як обурився, коли дізнався, що вдома – лише на день.У Луцьку, розповідає, малеча вже вподобали зоопарк. У новому домі – в Боратинській громаді – добре, але все ж хочеться додому. І навіть до школи. Не так засумував за уроками, ділиться Кирило, як за найкращими друзями, і сподівається побачити їх ще до літніх канікул. А ще, каже, залюбки б пішов у кінотеатр у розважальному центрі неподалік дому, та його вже немає.Мама зізнається, що дітям про війну намагалися не розповідати. Приїхали в гості – так пояснюють, чому зараз на Волині. Дарина каже: коли молодша донька, якій 4, ще всього не розуміє, то син все усвідомлює.Попри те, що на Волині спокійно, досі лякаються кожного несподіваного звуку.Чоловік і батько Дарини залишилися в Києві. Чи не найважче пояснити дітям, чому вони усі зараз не разом.

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