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Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині
Завтра, 25 березня, у Луцьку відбудеться прощання із волинянином Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження, який загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"У п’ятницю, 25 березня, об 13 годині у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбудеться прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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