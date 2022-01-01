Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині
Сьогодні, 15:38
Завтра, 25 березня, у Луцьку відбудеться прощання із волинянином Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження, який загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області.
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 25 березня, об 13 годині у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбудеться прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 25 березня, об 13 годині у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбудеться прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться в повідомленні.
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