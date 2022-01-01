Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині

Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження, який загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області.



Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.



"У п’ятницю, 25 березня, об 13 годині у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбудеться прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 25 березня, у Луцьку відбудеться прощання із волинянином, 1994 року народження, який загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради."У п’ятницю, 25 березня, об 13 годині у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбудеться прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Приступою Михайлом Сергійовичем, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію