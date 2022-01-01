У Луцьку ловлять порушників правил паркування: більшість авто – з інших областей. ФОТО





Про це інформують на



Зазначають, що більшість авто, що розміщенні з порушенням - на реєстрації інших областей України.



Згідно статті 14-2 КУпАП, адміністративну відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, - належний користувач транспортного засобу.



Внаслідок такого паркування відповідальним особам доведеться сплатити штрафи в розмірі від 340 до 680 грн відповідно до ч.1, 3 ст. 122 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж 3-х годин роботи, інспектор з паркування департаменту муніципальної варти уже згенерував 30 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.Зазначають, що більшість авто, що розміщенні з порушенням - на реєстрації інших областей України.Згідно статті 14-2 КУпАП, адміністративну відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, - належний користувач транспортного засобу.Внаслідок такого паркування відповідальним особам доведеться сплатити штрафи в розмірі від 340 до 680 грн відповідно до ч.1, 3 ст. 122 КУпАП.

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