Зі складу фракції ОПЗЖ вийшли 5 нардепів





Про це йдеться на telegram-каналі народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.



За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.



Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.

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