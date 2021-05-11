Зі складу фракції ОПЗЖ вийшли 5 нардепів
Сьогодні, 16:38
На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Про це йдеться на telegram-каналі народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.
За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.
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Про це йдеться на telegram-каналі народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.
За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.
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