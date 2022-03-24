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Саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї

Саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї
Глави держав і урядів 30 країн НАТО оприлюднили заяву за підсумками саміту в Брюсселі в четвер, у якій висловили свою позицію щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву лідерів Альянсу.

Лідери закликали президента Путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь – припинити її співучасть. Вони наголосили, що Росія має продемонструвати, що серйозно ставиться до переговорів, негайно запровадивши режим припинення вогню.

Члени НАТО заявляють, що Україна має фундаментальне право на самооборону, тому вони посилили свою підтримку і продовжуватимуть надавати подальшу політичну та практичну підтримку Україні.

"Союзники НАТО також продовжуватимуть допомагати в таких сферах, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру", - йдеться у заяві. Лідери окремо відзначили, що будь-яке використання Росією хімічної чи біологічної зброї буде неприйнятним і призведе до тяжких наслідків.

Крім того, вони пообіцяли посилити готовність альянсу до хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Подальші рішення будуть ухвалені на саміті в Мадриді.

Лідери наголосили, що для припинення війни проти Росії були введені масштабні санкції та заявили, що країни Альянсу, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати скоординований міжнародний тиск на Росію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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