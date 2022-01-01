Волинська художниця продає власні картини заради української армії

Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Лучанка Олена Звягінцева продає власні картини, гроші з яких підуть для потреби ЗСУ.

Про це художниця повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Це всі, які залишились в Луцьку, решта частина робіт знаходиться десь у Києві... Якщо є бажаючі придбати картину, пишіть мені у приватні повідомлення. Назва і розмір твору вказана на фото", - йдеться у її повідомленні.
Волинська художниця продає власні картини заради української армії

Олена Звягінцева зазначила, що кошти будуть надіслані на потреби українським військовим, які борються за життя, за мир не тільки в Україні, а й у Європі.
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Волинська художниця продає власні картини заради української армії



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Теги: Волинь, Луцьк, художниця, картини, ЗСУ
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