Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Сьогодні, 15:10
Лучанка Олена Звягінцева продає власні картини, гроші з яких підуть для потреби ЗСУ.
Про це художниця повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Це всі, які залишились в Луцьку, решта частина робіт знаходиться десь у Києві... Якщо є бажаючі придбати картину, пишіть мені у приватні повідомлення. Назва і розмір твору вказана на фото", - йдеться у її повідомленні.
Олена Звягінцева зазначила, що кошти будуть надіслані на потреби українським військовим, які борються за життя, за мир не тільки в Україні, а й у Європі.
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Про це художниця повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Це всі, які залишились в Луцьку, решта частина робіт знаходиться десь у Києві... Якщо є бажаючі придбати картину, пишіть мені у приватні повідомлення. Назва і розмір твору вказана на фото", - йдеться у її повідомленні.
Олена Звягінцева зазначила, що кошти будуть надіслані на потреби українським військовим, які борються за життя, за мир не тільки в Україні, а й у Європі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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