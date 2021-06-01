Обмін полоненими: в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний

Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів Україна повернула 10 наших військовослужбовців.



Про це Ірина Верещук.



"Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний". - повідомила Верещук.



За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині.

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