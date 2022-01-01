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Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО

Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО
24 березня близько 9:00 російські війска ракетами обстріляли Житомирщину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає.

Також зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель у с. Раківщина Коростенського району без послідуючого горіння, травмовано 1 особу.
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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