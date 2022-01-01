Росія знову ракетами обстріляла Житомирщину. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає.



Також зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель у с. Раківщина Коростенського району без послідуючого горіння, травмовано 1 особу.



Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та 3 од. техніки ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 березня близько 9:00 російські війска ракетами обстріляли Житомирщину.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України Внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає.Також зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель у с. Раківщина Коростенського району без послідуючого горіння, травмовано 1 особу.Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

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