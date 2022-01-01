На Волині за кілька днів згоріло понад 1000 га площі

На Волині за кілька днів згоріло понад 1000 га площі
На Волині не вщухає проблема спалювання сухої трави. Лісівники та рятувальники постійно залучені до гасіння таких пожеж. Загалом на Волині вже зафіксували 112 випадків загорянь в екосистемах.

Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

За ці кілька теплих днів вигоріло 1222 га площ. Всі вони - зона відповідальності територіальних громад.

"Минулої доби горіло поле біля с. Прип’ять Шацької ТГ. Згоріло до 10 га.

Горять землі Смідинської громади поблизу 59 кв. Старовижівського л-ва. Згоріло приблизно 35 га сухої трави і частково самосіви.

Пожежа була у с. Береськ Луцького р-ну, де горіла болотиста територія орієнтовною площею до 70 га. Пожежу було локалізовано. До територій лісгоспу пожежа не дійшла.

Горіли землі Ковельської ТГ, орієнтована площа близько 15 га.

Локалізовано і підпал на землях Черевахівського старостинського округу на Камінь-Каширщині, поблизу 37 кварталу Черевахівського лісництва. Приблизна площа - 0,5 га.

Близько 10 га згоріло поблизу с. Мосир на Любомльщині.

Ще 100 га території сільгоспугідь вигоріло поблизу Чорноплеського лісництва ДП «Любомльське ЛГ»", - йдеться в дописі.

Зауважують, що вчора, 23 березня, лісовій охороні вдалося виявити та притягнути до відповідальності винних у підпалах.


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Теги: Волинь, пожежа
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