На Волині за кілька днів згоріло понад 1000 га площі
Сьогодні, 10:12
На Волині не вщухає проблема спалювання сухої трави. Лісівники та рятувальники постійно залучені до гасіння таких пожеж. Загалом на Волині вже зафіксували 112 випадків загорянь в екосистемах.
Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
За ці кілька теплих днів вигоріло 1222 га площ. Всі вони - зона відповідальності територіальних громад.
"Минулої доби горіло поле біля с. Прип’ять Шацької ТГ. Згоріло до 10 га.
Горять землі Смідинської громади поблизу 59 кв. Старовижівського л-ва. Згоріло приблизно 35 га сухої трави і частково самосіви.
Пожежа була у с. Береськ Луцького р-ну, де горіла болотиста територія орієнтовною площею до 70 га. Пожежу було локалізовано. До територій лісгоспу пожежа не дійшла.
Горіли землі Ковельської ТГ, орієнтована площа близько 15 га.
Локалізовано і підпал на землях Черевахівського старостинського округу на Камінь-Каширщині, поблизу 37 кварталу Черевахівського лісництва. Приблизна площа - 0,5 га.
Близько 10 га згоріло поблизу с. Мосир на Любомльщині.
Ще 100 га території сільгоспугідь вигоріло поблизу Чорноплеського лісництва ДП «Любомльське ЛГ»", - йдеться в дописі.
Зауважують, що вчора, 23 березня, лісовій охороні вдалося виявити та притягнути до відповідальності винних у підпалах.
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Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
За ці кілька теплих днів вигоріло 1222 га площ. Всі вони - зона відповідальності територіальних громад.
"Минулої доби горіло поле біля с. Прип’ять Шацької ТГ. Згоріло до 10 га.
Горять землі Смідинської громади поблизу 59 кв. Старовижівського л-ва. Згоріло приблизно 35 га сухої трави і частково самосіви.
Пожежа була у с. Береськ Луцького р-ну, де горіла болотиста територія орієнтовною площею до 70 га. Пожежу було локалізовано. До територій лісгоспу пожежа не дійшла.
Горіли землі Ковельської ТГ, орієнтована площа близько 15 га.
Локалізовано і підпал на землях Черевахівського старостинського округу на Камінь-Каширщині, поблизу 37 кварталу Черевахівського лісництва. Приблизна площа - 0,5 га.
Близько 10 га згоріло поблизу с. Мосир на Любомльщині.
Ще 100 га території сільгоспугідь вигоріло поблизу Чорноплеського лісництва ДП «Любомльське ЛГ»", - йдеться в дописі.
Зауважують, що вчора, 23 березня, лісовій охороні вдалося виявити та притягнути до відповідальності винних у підпалах.
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