Росія готує хімічні атаки, – Центр протидії дезінформації при РНБО
Сьогодні, 05:10
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що Росія готує хімічні атаки.
Про це йдеться в повідомленні ЦПД.
Зазначається, що російські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.
Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», кажуть у ЦПД і підкреслюють, що в Україні відсутні такі лабораторії.
Що робити у випадку хімічної атаки?
– Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
– Заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
– Увімкніть телевізор чи радіо для отримання вказівок;
– Попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
Як діяти в разі евакуації під час хімічної атаки?
– Візьміть аптечку;
– Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
– Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
– Залиште приміщення сходами;
– Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
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Про це йдеться в повідомленні ЦПД.
Зазначається, що російські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.
Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», кажуть у ЦПД і підкреслюють, що в Україні відсутні такі лабораторії.
Що робити у випадку хімічної атаки?
– Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
– Заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
– Увімкніть телевізор чи радіо для отримання вказівок;
– Попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
Як діяти в разі евакуації під час хімічної атаки?
– Візьміть аптечку;
– Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
– Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
– Залиште приміщення сходами;
– Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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