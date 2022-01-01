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Росія готує хімічні атаки, – Центр протидії дезінформації при РНБО

Росія готує хімічні атаки, – Центр протидії дезінформації при РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що Росія готує хімічні атаки.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД.

Зазначається, що російські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», кажуть у ЦПД і підкреслюють, що в Україні відсутні такі лабораторії.

Що робити у випадку хімічної атаки?

– Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
– Заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
– Увімкніть телевізор чи радіо для отримання вказівок;
– Попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

Як діяти в разі евакуації під час хімічної атаки?

– Візьміть аптечку;
– Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
– Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
– Залиште приміщення сходами;
– Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

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Теги: війна, хімічна атака
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