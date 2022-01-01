Росія готує хімічні атаки, – Центр протидії дезінформації при РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що Росія готує хімічні атаки.Про це йдеться вЦПД.Зазначається, що російські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», кажуть у ЦПД і підкреслюють, що в Україні відсутні такі лабораторії.– Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;– Заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;– Увімкніть телевізор чи радіо для отримання вказівок;– Попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію.– Візьміть аптечку;– Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;– Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);– Залиште приміщення сходами;– Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.