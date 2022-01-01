Українські військові ліквідували тестя Гіркіна «Стрєлкова»
23 березень, 23:49
Збройні сили України ліквідували тестя Гіркіна "Стрєлкова".
Сергій Ситоленко в армії окупантів був "заступником командира бойової машини - навідником-оператором". Про це повідомляє ТСН, посилаючись на офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана – Штірліца.
"Ситоленко Сергій на прізвисько "Ситий" від 2014 року проходив службу в 3 омсбр РОА і вісім років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України. Слава Нації. Смерть ворогам", - написав Штефан.
На сайті "Миротворець" про ліквідованого бойовика сказано, що його так звана посада в армії окупантів була "заступник командира бойової машини - навідник-оператор".
"Ситому" був 51 рік, він - уродженець міста Артемово (нині - Залізне) на Донеччині.
Нагадаємо, що ватажкові іррегулярного незаконного збройного формування, контрольованого Російською Федерацією, колишньому так званому "міністру оборони ДНР" оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Офіс генпрокурора не називає особу підозрюваного, тим часом низка ЗМІ уточнили, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що йдеться про Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
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Сергій Ситоленко в армії окупантів був "заступником командира бойової машини - навідником-оператором". Про це повідомляє ТСН, посилаючись на офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана – Штірліца.
"Ситоленко Сергій на прізвисько "Ситий" від 2014 року проходив службу в 3 омсбр РОА і вісім років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України. Слава Нації. Смерть ворогам", - написав Штефан.
На сайті "Миротворець" про ліквідованого бойовика сказано, що його так звана посада в армії окупантів була "заступник командира бойової машини - навідник-оператор".
"Ситому" був 51 рік, він - уродженець міста Артемово (нині - Залізне) на Донеччині.
Нагадаємо, що ватажкові іррегулярного незаконного збройного формування, контрольованого Російською Федерацією, колишньому так званому "міністру оборони ДНР" оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Офіс генпрокурора не називає особу підозрюваного, тим часом низка ЗМІ уточнили, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що йдеться про Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
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