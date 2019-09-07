Судитимуть жителів Рівненщини, яких затримали із 108 кг бурштину на блокпосту на Волині
Сьогодні, 12:30
Судитимуть жителів Рівненщини, які незаконно придбали понад 108 кг бурштину.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодами про визнання винуватості кримінальне провадження про вчинене двома жителями Рівненської області придбання, зберігання, перевезення, бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
У вересні 2022 року чоловіки незаконно придбали понад 108 кг бурштину та перевозили його автомобілем, який зупинили працівники поліції на блокпосту у селищі Маневичі.
Оскільки походження сонячного не було засвідчене жодними документами – його вилучили правоохоронці.
Чоловіки ж визнали свою винуватість у вчиненні цього правопорушення – і їм узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (59 500 гривень) кожному.
Бурштин буде конфісковано у дохід держави.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодами про визнання винуватості кримінальне провадження про вчинене двома жителями Рівненської області придбання, зберігання, перевезення, бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
У вересні 2022 року чоловіки незаконно придбали понад 108 кг бурштину та перевозили його автомобілем, який зупинили працівники поліції на блокпосту у селищі Маневичі.
Оскільки походження сонячного не було засвідчене жодними документами – його вилучили правоохоронці.
Чоловіки ж визнали свою винуватість у вчиненні цього правопорушення – і їм узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (59 500 гривень) кожному.
Бурштин буде конфісковано у дохід держави.
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