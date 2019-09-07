Судитимуть жителів Рівненщини, яких затримали із 108 кг бурштину на блокпосту на Волині

Судитимуть жителів Рівненщини, яких затримали із 108 кг бурштину на блокпосту на Волині
Судитимуть жителів Рівненщини, які незаконно придбали понад 108 кг бурштину.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду з угодами про визнання винуватості кримінальне провадження про вчинене двома жителями Рівненської області придбання, зберігання, перевезення, бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

У вересні 2022 року чоловіки незаконно придбали понад 108 кг бурштину та перевозили його автомобілем, який зупинили працівники поліції на блокпосту у селищі Маневичі.

Оскільки походження сонячного не було засвідчене жодними документами – його вилучили правоохоронці.

Чоловіки ж визнали свою винуватість у вчиненні цього правопорушення – і їм узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (59 500 гривень) кожному.

Бурштин буде конфісковано у дохід держави.

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Теги: Волинь, бурштин, Рівненщина
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