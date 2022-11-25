Росія завдала ракетного удару по Краматорську
Сьогодні, 10:45
Російські окупанти вранці 20 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область).
Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.
"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.
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Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.
"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.
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