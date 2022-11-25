Росія завдала ракетного удару по Краматорську

Росія завдала ракетного удару по Краматорську
Російські окупанти вранці 20 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область).

Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.

"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.

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Теги: Краматорськ, ракетний удар
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