Росія завдала ракетного удару по Краматорську





Про це Олександр Гончаренко.



"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.



У місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вранці 20 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область).Про це повідомляє мер міста"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.У місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.

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