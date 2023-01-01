Тіло загиблого Героя з Луцька доставили в Україну в рамках обміну з рф
Сьогодні, 16:59
У рамках обміну з рф в Україну було доставлене тіло лучанина Ходирєва Олексія Олександровича.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ходирєв Олексій Олександрович, 20.06.1983 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
Солдат Ходирєв Олексій Олександрович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ходирєв Олексій Олександрович, 20.06.1983 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
Солдат Ходирєв Олексій Олександрович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від Волинської області до Чернігівської: у ДПСУ розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю
Сьогодні, 17:10
Тіло загиблого Героя з Луцька доставили в Україну в рамках обміну з рф
Сьогодні, 16:59
Завтра у Володимирі прощатимуться з Героєм Віктором Авраменком
Сьогодні, 16:40
На Харківській залізниці викрили корупцію, яка могла зірвати поставки військової техніки
Сьогодні, 16:25
Медіа