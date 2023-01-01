Тіло загиблого Героя з Луцька доставили в Україну в рамках обміну з рф

Ходирєва Олексія Олександровича.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Ходирєв Олексій Олександрович, 20.06.1983 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.



Солдат Ходирєв Олексій Олександрович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках обміну з рф в Україну було доставлене тіло лучанинаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Ходирєв Олексій Олександрович, 20.06.1983 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.Солдат Ходирєв Олексій Олександрович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію