Тіло загиблого Героя з Луцька доставили в Україну в рамках обміну з рф

Тіло загиблого Героя з Луцька доставили в Україну в рамках обміну з рф
У рамках обміну з рф в Україну було доставлене тіло лучанина Ходирєва Олексія Олександровича.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Ходирєв Олексій Олександрович, 20.06.1983 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

Солдат Ходирєв Олексій Олександрович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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