Завтра у Володимирі прощатимуться з Героєм Віктором Авраменком

Віктором Авраменком.



Про це Ігор Пальонка.



"Чин похорону відбудеться у церкві святого Юрія. Початок о 10:00. Після відспівування траурний кортеж вирушить до будинку, де мешкав загиблий, що за адресою вулиця Академіка Глушкова, 2", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 липня у Володимирі відбудеться прощання з полеглим солдатомПро це повідомив міський голова Володимира"Чин похорону відбудеться у церкві святого Юрія. Початок о 10:00. Після відспівування траурний кортеж вирушить до будинку, де мешкав загиблий, що за адресою вулиця Академіка Глушкова, 2", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Віктора Авраменка на Федорівському кладовищі.

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