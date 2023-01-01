Завтра у Володимирі прощатимуться з Героєм Віктором Авраменком

Завтра у Володимирі прощатимуться з Героєм Віктором Авраменком
6 липня у Володимирі відбудеться прощання з полеглим солдатом Віктором Авраменком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Чин похорону відбудеться у церкві святого Юрія. Початок о 10:00. Після відспівування траурний кортеж вирушить до будинку, де мешкав загиблий, що за адресою вулиця Академіка Глушкова, 2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Віктора Авраменка на Федорівському кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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